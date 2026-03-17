Shafaq News: Ирак сбил четыре БПЛА, пытавшихся атаковать посольство США

КАИР, 17 марта. /ТАСС/. Системы ПВО Ирака сбили четыре беспилотника, попытавшихся атаковать посольство США в Багдаде. Об этом сообщил информационный портал Shafaq News.
По данным его источника в местных силах безопасности, ни один дрон не поразил здание американской дипмиссии. О пострадавших из-за атак не сообщается.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.