17 марта омичей предупредили о ветрах до 10 м/с

Во вторник, 17 марта, дневная температура воздуха составит в среднем +1 °С. Ощущаться она будет как −4 градуса. Прогноз уточнил омичам сервис «Яндекс. Погода».
Вечером ртутные столбики покажут 0 , которые ощутятся как — 5. В течение суток ожидают облачность и отсутствие осадков. Юго-западные ветра достигнут скорости 3−4 метра в секунду, а при порывах 9−10 м/с.
«Атмосферное давление: 759−761; влажность 83−85 процентов; восход: 07:17, закат:19:12», — уточнили метеорологи.
Таким образом, световой день сегодня продолжится 11 часов 55 минут.
Магнитное поле, согласно прогнозу, будет спокойным.
Ранее мы рассказали, что в конце текущей недели Омск накроет сильный геошторм.
