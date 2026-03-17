Рожков: результаты россиян на Паралимпиаде войдут в историю спорта страны

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Результаты россиян на Играх в Италии войдут в историю паралимпийского спорта России и мира. Такое мнение журналистам высказал глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
Российские атлеты завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали на Паралимпиаде в Италии. В общем зачете команда России, в составе которой было шесть спортсменов, заняла третье место.
«Мы гордимся и восхищаемся нашими спортсменами. Они добились потрясающих результатов, это войдет в историю паралимпийского спорта России и мира, — отметил Рожков. — Конечно, этого результата не было бы, если бы не было таких выдающихся наших тренеров. Такие победы — это коллективный труд правительства, министерства спорта. Министр спорта Михаил Владимирович Дегтярев был на связи каждый день с нами, интересовался, все ли в порядке со спортсменами».
Две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль выиграла Варвара Ворончихина. Алексей Бугаев завоевал золото и две бронзы. Трехкратной паралимпийской чемпионкой стала Анастасия Багиян, дважды на высшую ступень пьедестала поднимался Иван Голубков.