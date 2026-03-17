Вашингтон
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Занко: решение по форме проведения «Бессмертного полка» примут позже

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества отметила, что, возможно, регионы сами будут принимать такое решение.

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Формат проведения акции «Бессмертный полк» в 2026 году определят позже, вероятно, регионы сами будут принимать решение в зависимости от возможности обеспечения безопасности. Об этом заявила ТАСС зампред комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, председатель ВОД «Волонтеры Победы» и Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.

«Что касается очного формата, то здесь, я думаю, нужно чуть-чуть подождать, обязательно информация появится. Очень надеемся, что, возможно, будет принято решение, как в прошлом году, когда регионы сами определяли, насколько они смогут обеспечить безопасность, насколько это возможно, именно проведение очного формата. Потому что, конечно же, когда ты плечом к плечу идешь вместе со своей семьей, с другими жителями, земляками, с портретами родных героев, ну, это совершенно другие эмоции, другие чувства по сравнению с онлайн-форматами», — сказала Занко.

«Бессмертный полк России» — всенародное движение, появившееся по инициативе граждан. Шествия «Бессмертного полка» регулярно проходят в городах России, а также странах ближнего и дальнего зарубежья в День Победы 9 мая, начиная с 2012 года, когда первая акция в современном формате состоялась в Томске.

