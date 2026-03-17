Кононенко сообщил о начале подготовки к шестой в карьере миссии на МКС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Герой России, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко начал готовиться к шестому в карьере полету к Международной космической станции (МКС) в рамках миссии МКС-77. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
«Да, я уже начал готовиться к новой миссии, год назад прошел медицинскую комиссию. Медики дали заключение, что я могу готовиться в составе экипажа. Экипаж утвержден, в него также вошел Александр Гребенкин, сейчас идут формальные процедуры его утверждения. Две недели назад мы прошли совместную тренировку по зимнему выживанию. Далее будет стандартный процесс подготовки с поездками в США и другие страны. Также американские астронавты будут приезжать к нам, в Россию», — сказал Кононенко.
Он уточнил, что участникам миссии предстоит типовая подготовка в гидролаборатории, а также подготовка к выполнению научных экспериментов. «Примерно за полгода до старта будет определено, сколько и какие выходы в открытый космос будут совершаться в ходе экспедиции, а также какие новые эксперименты добавятся. То есть пока я прохожу подготовку по типовой программе подготовки к длительному космическому полету на российском сегменте МКС», — отметил космонавт.
