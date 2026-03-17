Вашингтон
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам напомнили об обязанности работодателя повышать зарплату сотрудникам

Юрист Надежда Черных рассказала РИА Новости, что работодатель обязан повышать зарплату сотрудникам, но единого порядка и сроков индексации в России нет — всё определяется внутренними документами компании.

Трудовой кодекс обязывает индексировать зарплату с учетом роста потребительских цен. Даже если порядок не прописан, обязанность остаётся.

За отсутствие индексации предусмотрены штрафы: для должностных лиц и ИП — от 1 до 5 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в России с 1 февраля 2026 года выросли минимальный и максимальный размеры пособия по безработице. Для граждан предпенсионного возраста действуют особые условия.

