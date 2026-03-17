Россиянам напомнили об обязанности работодателя повышать зарплату сотрудникам

Юрист Надежда Черных рассказала РИА Новости, что работодатель обязан повышать зарплату сотрудникам, но единого порядка и сроков индексации в России нет — всё определяется внутренними документами компании.
Трудовой кодекс обязывает индексировать зарплату с учетом роста потребительских цен. Даже если порядок не прописан, обязанность остаётся.
За отсутствие индексации предусмотрены штрафы: для должностных лиц и ИП — от 1 до 5 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в России с 1 февраля 2026 года выросли минимальный и максимальный размеры пособия по безработице. Для граждан предпенсионного возраста действуют особые условия.
