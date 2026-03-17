Эксперт предупредила, чем опасна неправильно подобранная обувь

Врач общей практики Елена Павлова в беседе с NEWS.ru рассказала, что неправильно подобранная обувь грозит не только мозолями и усталостью ног, но и серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата.
— Неправильная обувь может вызвать деформацию стопы: поперечное или продольное плоскостопие, косточку у основания большого пальца, молоткообразные пальцы. Но проблемы не ограничиваются стопами. Нарушается биомеханика всей конечности, меняется вращение голени и бедра, что приводит к артрозу голеностопного сустава и болям в коленях, — пояснила специалист.
Она добавила, что из-за неравномерной нагрузки может возникнуть перекос таза, ускориться износ межпозвонковых дисков и даже появиться зажатость в шейном отделе.
