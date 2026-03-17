В Испании 35 членов одной семьи ушли из жизни из-за одной болезни: вот что с ними случилось

Испанская семья Ламелас страдает редким заболеванием, из-за которого 35 её членов ушли из жизни. Речь идёт о наследственной фатальной бессоннице, информирует издание El Periodico De Espana.
Трагическую историю своей семьи рассказал изданию Антонио Ламелас. По словам мужчины, отсутствие сна разрушительно действует на головной мозг. Это приводит к тяжёлым нарушениям в организме, в итоге человек умирает.
Ламелас рассказал, что его сын Висенте также ушел из жизни из-за фатальной бессонницы. После того, как у него начались проблемы со сном, мальчик вначале начал волочить одну ногу при ходьбе, а потом постепенно утратил базовые навыки и способность контролировать своё тело.
Как девочка из Ростова каждый год стареет на восемь лет из-за редкого наследственного заболевания, которое встречается у одного из миллионов младенцев, читайте здесь на KP.RU.
Ранее редкое неврологическое заболевание диагностировали врачи Сургутской окружной клинической больнице местной жительнице. У нее оказался синдром ригидного человека — это настолько редкое аутоиммунное заболевание, что известная певица Селин Дион долгое время страдала от него, но ей не могли поставить верный диагноз.