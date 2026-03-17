54 жителя Красноярского края стали почетными донорами

Еще 54 жителя края получили звание «Почетный донор России».

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске прошла торжественная церемония вручения нагрудных знаков «Почетный донор России». Об этом рассказали в краевом минздраве. Высокой государственной награды удостоены 54 жителя региона, из них 19 из краевого центра. Эти люди много лет сдают кровь и ее компоненты, спасая жизнь пациентов.

Особое внимание на церемонии уделили Марине Енбаевой, которая является не только донором, но и трудится медсестрой в Федеральном Сибирском научно-клиническом центре Федерального медико-биологического агентства.

Отметим, чтобы стать почетным донором, нужно сдать либо не менее 40 раз цельную кровь, либо не менее 60 раз плазму, либо же не менее 40 раз кровь и плазму в различных соотношениях.