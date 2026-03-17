54 жителя Красноярского края стали почетными донорами

В Красноярске прошла торжественная церемония вручения нагрудных знаков «Почетный донор России». Об этом рассказали в краевом минздраве. Высокой государственной награды удостоены 54 жителя региона, из них 19 из краевого центра. Эти люди много лет сдают кровь и ее компоненты, спасая жизнь пациентов.