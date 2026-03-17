Стоматолог рассказала, что будет, если редко чистить зубы

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Редкие чистки зубов могут привести к воспалению десен, кровоточивости и развитию пародонтита зубов, сообщила РИА Новости врач-стоматолог Скандинавского центра здоровья Екатерина Цыбина.
«При редких чистках зубов может появиться некроз эмали, потом кариес, потом его осложнения с болевыми симптомами, воспаление десен, кровоточивость. В дальнейшем — развитие пародонтита зубов (разрушение связок зубов, десны, кости)», — рассказала Цыбина.
По ее словам, чистить зубы раз в день и тем более раз в два дня нельзя.
«Желательно чистить зубы два раза в день после приема пищи. Это уменьшит развитие кариеса зубов, воспаления десен, а также защитит от появления неприятного запаха полости рта», — добавила врач.