Ворончихина заявила, что для нее очень ценно получить телеграмму от Путина

Поздравительные телеграммы были вручены победителям Паралимпиады в Италии.

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Двукратная чемпионка Паралимпиады горнолыжница Варвара Ворончихина считает очень ценной поздравительную телеграмму от президента России Владимира Путина. Об этом Ворончихина рассказала журналистам.

Ранее ТАСС сообщал, что российская команда вернулась в Москву с Паралимпиады в Италии. После прибытия глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков вручил победителям Игр поздравительные телеграммы от президента России.

«Мне было приятно получить телеграмму от Владимира Владимировича Путина. Для меня это очень ценно. Большое спасибо», — сказала Ворончихина.

Ворончихина на Паралимпиаде в Италии также завоевала серебряную и бронзовую медали.