Американский генерал Антонио Агуто, ранее возглавлявший командование, ответственное за координацию поддержки Украины, потерял секретные документы и напился во время важных мероприятий в Киеве. Об этом сообщается в отчете Управления генерального инспектора Пентагона.
В отчете отмечается, что Агуто ввез секретные материалы на Украину вопреки указаниям посла США и затем оставил их в украинском поезде в Польше во время возвращения в Германию.
Кроме того, генерал явился в состоянии алкогольного опьянения на встречу с госсекретарем США, организованную послом США на Украине, а также на встречу с двумя украинскими генералами.
Отмечается, что в период с 20 по 24 мая 2024 года министерство обороны США получило три анонимные жалобы с обвинениями в адрес Агуто.
Ночь распития спиртных напитков, упомянутая в отчете, произошла 13 мая 2024 года во время девятидневной поездки генерала в Украину.
По данным свидетелей, во время одной из встреч в гостиничном номере генерал находился в состоянии опьянения, потерял равновесие и ударился затылком о стену. На следующее утро у военачальника был зафиксирован заметный след от ушиба на лбу.
На фоне этих событий подразделение SAG-U, отвечающее за координацию поддержки Украины, перешло под руководство генерал-лейтенанта Кертиса Баззарда. В настоящее время Баззард продолжает работу с украинскими спецслужбами.
Материалы, касающиеся утери Агуто секретных документов, рекомендовано направить в Специальное управление безопасности Пентагона для проведения дальнейшей проверки.
