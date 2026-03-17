Пожарные потушили склад с продуктами на базе в Хабаровске

В Хабаровском крае за прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Подразделения пожарной охраны отреагировали на десять техногенных пожаров, восемь из которых произошли в жилом секторе. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Хабаровске на улице Индустриальной произошло возгорание на территории производственной базы. В двухэтажном металлическом складе обгорели стена с утеплителем и холодильное оборудование с продуктами. Площадь пожара составила пять квадратных метров, на его ликвидацию у огнеборцев ушло 52 минуты. Пострадавших в результате инцидента нет. Причины сейчас устанавливают дознаватели.
Также в краевом центре на улице Аэродромной ликвидировано возгорание на балконе квартиры. Огонь уничтожил домашние вещи на площади три квадратных метра за 13 минут. На улице Белорусской пожарные в течение часа тушили мусор и автопокрышки в подвале заброшенного бетонного здания. В Амурске произошло возгорание в подвале дома на проспекте Комсомольском, где горело помещение бытовки дворников.
По данным ведомства, в регионе продолжают работать 23 ледовые переправы. За сутки спасатели один раз привлекались к ликвидации последствий ДТП. Туристских групп на контроле нет.