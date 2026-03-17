Российским участникам Паралимпиады подарили по 1 млн рублей от партнера ПКР

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Один из партнеров Паралимпийского комитета России (ПКР) выплатил семерым российским участникам Игр в Италии по 1 млн рублей после их возвращения в Москву. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из аэропорта Внуково.
На Паралимпиаде выступали горнолыжники Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев, сноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян со спортсменом-ведущим Сергеем Синякиным.
Две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль выиграла Ворончихина. Бугаев завоевал золото и две бронзы. Трехкратной паралимпийской чемпионкой стала Багиян, дважды на высшую ступень пьедестала поднимался Голубков.
Российская команда впервые с 2014 года выступала на Паралимпиаде с флагом и гимном страны и заняла 3-е место в медальном зачете.