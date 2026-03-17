Жители трех районов Новосибирска остались без света из-за аварий

Несколько районов Новосибирска остались без электричества. Свет отключили в Октябрьском, Дзержинском и Ленинском районах. По данным карты отключений в городе, проблемы с электроснабжением начались еще вечером 16 марта. Без света остались 114 объектов, включая жилые дома.