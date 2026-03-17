Жители трех районов Новосибирска остались без света из-за аварий

Несколько районов Новосибирска остались без электричества. Свет отключили в Октябрьском, Дзержинском и Ленинском районах. По данным карты отключений в городе, проблемы с электроснабжением начались еще вечером 16 марта. Без света остались 114 объектов, включая жилые дома.
В Октябрьском районе авария произошла на ТП-1612 в 23:00. Без света остались жители улицы 2-я Водонасосная, переулков 1-й, 2-й и 3-й Инюшенских, а также улиц Инюшенская и Правый Берег Плющихи. Ремонтные работы продлятся до 08:00 утра.
В Дзержинском районе отключение началось в 05:40. Электричества нет на улицах Доватора, Бориса Богаткова, Толбухина и Липецкой. Причиной стало сразу несколько аварийных отключений на трансформаторных подстанциях. Подачу энергии обещают восстановить к 07:40.
В Ленинском районе жители улиц Троллейная и Котовского остались без света в 02:45. Энергетики обнаружили повреждение кабеля в земле на ТП-463. Там свет дадут к 08:00.