Вашингтон
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава военной контрразведки Стружик: В Польше усилились пророссийских настроения

Пророссийских настроений в Польше становится все больше. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил глава Службы военной контрразведки страны генерал Ярослав Стружик.

— Это предмет нашей озабоченности, наблюдения, оперативной и разведывательной деятельности. Число таких людей, особенно в растущей армии, которая уже насчитывает около 200 тысяч человек, может увеличиваться, — заявил он в интервью изданию Rzeczpospolita, добавив, что за многими случаями «внимательно следят».

При этом генерал уточнил, что среди тех, кто совершает диверсии против критической инфраструктуры в Польше, менее 50 процентов — украинцы, несколько десятков процентов — белорусы, но целых 20 процентов — сами поляки.

Польше придется дорого заплатить за русофобию и ненависть к РФ. С таким предупреждением 5 марта выступил обозреватель Лукаш Ястржембский в статье для местного издания Myśl Polska.

Его статья стала ответом на решение Варшавы ограничить показ выступлений российских и белорусских спортсменов в рамках Паралимпийских игр в Италии.