Пророссийских настроений в Польше становится все больше. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил глава Службы военной контрразведки страны генерал Ярослав Стружик.
— Это предмет нашей озабоченности, наблюдения, оперативной и разведывательной деятельности. Число таких людей, особенно в растущей армии, которая уже насчитывает около 200 тысяч человек, может увеличиваться, — заявил он в интервью изданию Rzeczpospolita, добавив, что за многими случаями «внимательно следят».
При этом генерал уточнил, что среди тех, кто совершает диверсии против критической инфраструктуры в Польше, менее 50 процентов — украинцы, несколько десятков процентов — белорусы, но целых 20 процентов — сами поляки.
Польше придется дорого заплатить за русофобию и ненависть к РФ. С таким предупреждением 5 марта выступил обозреватель Лукаш Ястржембский в статье для местного издания Myśl Polska.
Его статья стала ответом на решение Варшавы ограничить показ выступлений российских и белорусских спортсменов в рамках Паралимпийских игр в Италии.