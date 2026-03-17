Коренные северяне жалуются на горы мусора в тундре

Представители коренных малочисленных народов Севера пожаловались на катастрофическое загрязнение тундры. В соцсетях они рассказали, что отходы встречаются повсюду — в водоемах, на берегах рек и вокруг стоянок. Об этом пишет Ямал 1.
По словам оленеводов, особенно тревожит состояние ягельников — зимних пастбищ для стад. За 15 лет отходов стало значительно больше, особенно в Надымском районе. Тундровики признаются, что летом им приходится собирать за другими «тонны мусора», потому что больше некому.
Северяне обратились в департамент по делам КМНС с резкой критикой просветительских методов. По их мнению, раздача буклетов не работает — их тут же выбрасывают. Вместо этого нужны личные беседы и разъяснения.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.