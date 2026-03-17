Ясли в Солнечном Хабаровского края откроют по Народной программе и нацпроекту «Семья»

В поселке Солнечном в детском саду «Лучик» откроется ясельная группа для малышей от трех месяцев, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Для Солнечного муниципального округа это станет первым таким решением.
С запросом о создании ясельной группы обратились местные мамы, и теперь эта инициатива получила практическое воплощение благодаря Народной программе Единой России и национальному проекту «Семья». Об этом заявил депутат Государственной Думы Максим Иванов в ходе совместного осмотра учреждения с главой Солнечного муниципального округа Сергеем Семеновым.
— Мамы просили открыть ясельную группу в нашем детском саду. Для Солнечного муниципального округа это нововведение. Мы услышали их просьбу и вместе с руководством сада и администрацией округа постарались, чтобы группа появилась. Это важно для семей: мамы смогут оставить ребенка на несколько часов и заняться своими делами — работой или домом. Речь идет не только о новом формате дошкольного ухода, но и о поддержке семей с маленькими детьми. Система должна работать так: когда люди просят о чем-то, появляется конкретное решение., — сказал Максим Иванов.
Одновременно в «Лучике» идет капитальный ремонт. Детский сад стал первым объектом в районе, вошедшим в федеральную программу капитального ремонта в рамках нацпроекта «Семья» и Народной программы. На проведение работ привлечено более 60 млн рублей из федерального бюджета. Сдать объект планируется к началу нового учебного года.
Сегодня в детском саду 9 групп, которые посещают 164 воспитанника, в том числе дети до трех лет, а также логопедическая группа. На время ремонта дети перераспределены по другим дошкольным учреждениям, при этом, как отмечают в администрации округа, мест хватило всем, а условия для ребят сохранены комфортные.
Отдельно во время посещения детского сада обсуждался вопрос восстановления бассейна. Он в учреждении есть, однако в текущий объем финансирования средства на его реконструкцию не вошли. Эту задачу планируется решать уже в следующем этапе — через новую Народную программу.
— Первым объектом для капитального ремонта по президентской программе мы выбрали именно детский сад «Лучик», потому что это одно из самых ранних зданий дошкольной сети в округе, и обновление здесь было действительно необходимо. Сегодня важно, что работы идут в хорошем темпе, без отставаний, и есть понимание по срокам. Да, пока в действующий объем финансирования не вошло восстановление бассейна, но мы этот вопрос не снимаем и будем добиваться его решения уже через новую Народную программу, — сказал глава Солнечного муниципального округа Сергей Семёнов.
Напомним, что в Хабаровске до конца 2027 года по Народной программе и нацпроекту «Семья» планируется построить 9 детских садов, в которых будут созданы места для детей до трех лет. Строительство двух из них — в Южном микрорайоне и на Ореховой сопке — уже ведется. По остальным 7 — в 2026 году будет выполнена привязка актуальной проектной документации от объектов-аналогов, и начнутся работы. В прошлом году введены в эксплуатацию 2 больших детских сада в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске на 350 и 320 мест соответственно. Близится к завершению реконструкция детского сада № 134 Комсомольска-на-Амуре.
Что касается капитального ремонта детских садов, до 2027 года в регионе будет отремонтировано 13 таких учреждений, на эти цели из федерального бюджета выделено более 728 млн рублей.