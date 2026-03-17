Прокуратура выявила нарушения у двух морских перевозчиков в Приморье

Находкинская транспортная прокуратура нашла нарушения безопасности у двух компаний, которые возят людей и работников служб по морю в Приморском крае. Вместе со специалистами Ространснадзора прокуроры проверили семь коммерческих перевозчиков, занимающихся рейсами для пассажиров и специализированного персонала, в том числе сотрудников таможенного, санитарного и портового контроля, а также водолазов.
Прокуратура уточняет, что одно из нарушений выявили на судне, которое ходит по маршруту поселок Дунай — остров Путятин — поселок Дунай и перевозит людей. Инспекторы установили, что на борту нет наглядных табличек о местах хранения спасательных средств и правилах их применения, не оформлен план эвакуации с обозначением площадок сбора, отсутствует динамик громкой связи для экстренных объявлений, не выставлены указатели маршрута эвакуации, а файер-план, по которому экипаж должен действовать при пожарной опасности, не размещен на штатном месте.
Отдельно прокуроры описали нарушения на трех разъездных катерах, которые используют для доставки работников в акваториях морских портов Находка и Восточный. Там трапы не оборудованы предохранительными сетками, а в каютах нет инструкций по использованию спасательных средств.
Кроме оснащения судов, надзорное ведомство зафиксировало, что три перевозчика не соблюдают общие правила плавания: экипажи своевременно не отрабатывают прибрежные предупреждения, требующие корректировать морские навигационные карты, и не обеспечивают непрерывное ведение судовых механических журналов.
Руководителям компаний внесены представления с требованием устранить нарушения и привести работу флота и экипажей в порядок. Также принято решение возбудить восемь административных дел: по части 3 статьи 14.1.2 КоАП РФ — в отношении юридических лиц за работу с нарушением условий лицензии и по части 1 статьи 11.7 КоАП РФ — в отношении капитанов судов за нарушение правил плавания.