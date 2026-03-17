Костомаров считает, что российские атлеты совершили подвиг на Паралимпиаде

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российские спортсмены совершили подвиг на Паралимпиаде в Италии, они являются гордостью страны. Такое мнение журналистам высказал олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров.
В ночь на вторник российские паралимпийцы вернулись в Москву после выступления на Играх в Италии.
«Шесть замечательных атлетов принесли нашей стране восемь золотых медалей, заняли третье место в общем зачете. Это действительно подвиг, ребята — герои, спасибо вам большое за это. Вы будете являться большим примером для нашей молодежи, которая будет идти по вашим стопам и добиваться успеха. Вы дали нам возможность вновь испытать эмоции, когда поднимается наш флаг и играет гимн, — сказал Костомаров. — Я с большой радостью смотрел, наслаждался этим моментом победы. Это чувства, которые переполняют каждого жителя нашей страны. Хочу поздравить всех вас, ваших родных и близких, тех людей, которые помогали добиться результатов, а также Паралимпийский комитет России. Вы являетесь гордостью нашей нации, действительно героями».
Ранее ТАСС сообщал, что российские паралимпийцы завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали на Паралимпиаде в Италии. В общем зачете команда России заняла третье место.
На Паралимпиаде выступали горнолыжники Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев, сноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян со спортсменом-ведущим Сергеем Синякиным.