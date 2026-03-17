Ким Чен Ын посетил стройку музея, посвященного освобождению Курской области

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын побывал на месте строительства Мемориального музея боевых подвигов, посвященного освобождению Курской области, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
На объекте его встретили командиры войсковых подразделений, задействованных в работах, и руководящие работники. Глава государства ознакомился с состоянием отделочных работ, скульптур и памятников. Внимание лидера КНДР привлекли внутренняя часть музея, участок с могилами героев и трофейными вооружениями.
«Товарищ Ким Чен Ын сделал замечание к некоторым неподходящим элементам внутренней части здания и наметил направление их исправления, затем отдал конкретные указания об обеспечении качества отделочных работ на наивысшем уровне», — уточнили журналисты.
Он отметил, что строительство необходимо завершить к первой годовщине освобождения Курской области. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, сейчас степень готовности объекта составляет 93 процента.
Напомним, в сентябре сообщалось, что десятки тысяч жителей КНДР пожертвовали деньги на создание мемориального комплекса и улицы, посвященной бойцам Корейской народной армии, помогавшим Вооружённым силам России освобождать Курскую область.