Кононенко сообщил, когда должны быть готовы тренажеры для РОС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Тренажеры для подготовки к полетам на Российскую орбитальную станцию (РОС) и нового пилотируемого транспортного корабля (ПТК) должны быть введены в эксплуатацию за год до ее начала. Об этом ТАСС в интервью сообщил Герой России и. о. начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Олег Кононенко.
«В настоящее время продолжается процесс модернизации центра, и затягивать его нельзя. Дело все в том, что тренажеры новой Российской орбитальной станции и нового пилотируемого транспортного корабля должны быть введены в строй уже за год до предполагаемого срока начала эксплуатации РОС. То есть, если эксплуатация новой станции начнется в 2029 году, то тренажеры должны быть готовы уже в 2028 году. Поэтому времени у нас не так много, но мы будем стараться уложиться в отведенные сроки», — сказал Кононенко.
Ранее сообщалось, что запуск первого модуля РОС с Байконура на орбиту в 51,6 градуса запланирован на 2028 год.
Полный текст интервью будет опубликован в 7:00 мск.