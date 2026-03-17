Кононенко сообщил, когда должны быть готовы тренажеры для РОС

«В настоящее время продолжается процесс модернизации центра, и затягивать его нельзя. Дело все в том, что тренажеры новой Российской орбитальной станции и нового пилотируемого транспортного корабля должны быть введены в строй уже за год до предполагаемого срока начала эксплуатации РОС. То есть, если эксплуатация новой станции начнется в 2029 году, то тренажеры должны быть готовы уже в 2028 году. Поэтому времени у нас не так много, но мы будем стараться уложиться в отведенные сроки», — сказал Кононенко.