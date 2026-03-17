В Москве на этой неделе ожидается близкая к рекордной температура

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве в течение недели будет близка к рекордным показателям, максимум воздух прогреется до 13−14 градусов. Об этом сообщила ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
«Погода сохраняется теплой апрельской, температура будет колебаться, не сохранится такое вот прям стабильное тепло, можно сказать. Погоду определяет антициклон, который дарит нам такую солнечную погоду. Но в то же время вмешиваются атмосферные фронты с юга от южного циклона. Но в основном они заденут юг центрального округа. Единственное, что в Московском регионе будет переменная облачность. 17 марта ночью подморозит до минус 3 градусов, а днем температура будет 9−11 градусов, для 17 марта рекорд 11,6 в 2015 году. Ну, возможно, приблизится к этой рекордной отметке, потому что максимум, что мы прогнозируем плюс 11 градусов», — сказала Паршина.
По ее словам, 18 марта ожидается переменная облачность, без осадков. Также ночью 0 — минус 2, а днем 11−13 градусов, тогда как рекорд за 2015 год — 13,4 градуса. 19 марта, температура ночью минус 3, а днем 12−14 градусов. Рекорд для этого числа снова принадлежит 2015 году — тогда был 13,6.
Паршина отметила, что в преддверии выходных и в выходные дни температура понизится до 6−11 градусов, а ночная температура будет минус 3 — плюс 2 градуса.
«Здесь, по-видимому, рекордов не ожидается, потому что в отдельные дни этой трехдневки было очень тепло. В прошлые годы температура доходила до 15, даже до 17 градусов», — говорит Паршина.
Она добавила, что эти показатели превышают норму в среднем на 4 градуса, в конце недели — на 2−3 градуса.