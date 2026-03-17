В Москве на этой неделе ожидается близкая к рекордной температура

«Погода сохраняется теплой апрельской, температура будет колебаться, не сохранится такое вот прям стабильное тепло, можно сказать. Погоду определяет антициклон, который дарит нам такую солнечную погоду. Но в то же время вмешиваются атмосферные фронты с юга от южного циклона. Но в основном они заденут юг центрального округа. Единственное, что в Московском регионе будет переменная облачность. 17 марта ночью подморозит до минус 3 градусов, а днем температура будет 9−11 градусов, для 17 марта рекорд 11,6 в 2015 году. Ну, возможно, приблизится к этой рекордной отметке, потому что максимум, что мы прогнозируем плюс 11 градусов», — сказала Паршина.