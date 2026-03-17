Вашингтон
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ОП предложили дать беременным возможность работать удаленно

Рыбальченко: беременным женщинам нужно дать возможность работать удаленно.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Беременным россиянкам необходимо дать возможность работать удаленно или со свободным графиком, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Стоило бы внедрять дистанционную работу и гибкие графики для беременных женщин и женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком», — сказал Рыбальченко.

По его словам, такие форматы занятости могут положительно влиять на решение семей о рождении детей. Он отметил, что международные исследования показывают, что гибкий график и возможность работать дистанционно повышают вероятность рождения большего числа детей.

Эксперт добавил, что работодатели постепенно пересматривают отношение к сотрудникам с семейными обязанностями, и внедрение подобных практик может стать дополнительной мерой поддержки семей.