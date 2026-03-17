В Хабаровске осудили водителя такси, совершившего покушение на убийство двух лиц

Индустриальный районный суд г. Хабаровска вынес обвинительный приговор в отношении в отношении 26-летнего иностранца, который совершил преступление по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), сообщает в MAX (6+) прокуратура Хабаровского края.
Судом установлено, что в июле 2025 года двое парней катались на самокате недалеко от дома по ул. Путевой в г. Хабаровске. Во время поездки один из них задел автомобиль «Тойота Приус», припаркованный во дворе.
Из транспортного средства вышел таксист и стал высказывать претензии относительно повреждения машины. В ходе ссоры водитель взял в руки неустановленный предмет, обладающий колюще-режущими свойствами, и нанес потерпевшим несколько ударов в область шеи и грудной клетки.
После чего преследовал потерпевших более 20 метров. Потерпевшие смогли убежать от подсудимого и благодаря своевременно оказанной медицинской помощи остались живы.
Подсудимый вину в совершении преступления не признал в полном объеме, пояснил о том, что умысла на убийство у него не было.
За совершение преступления суд назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы сроком 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Государственное обвинение поддержано сотрудниками прокуратуры Индустриального района г. Хабаровска.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Комсомольске-на-Амуре вынесли приговор злому таксисту. В поездке между водителем такси и пассажиром произошел конфликт, в результате которого последнему был причинён тяжкий вред здоровью.