Редкие кадры: охота амурского тигра попада на видео

На кадрах видно, как тигр стремительно мчится за своим добычей, сокращая дистанцию до минимальной всего за секунду. Это можно подтвердить по информационной строке на снимках, где четко указано время между первым и вторым фото. Несмотря на всю серьезность ситуации для кабанчика, второй кабан на кадрах остается невозмутимым. Он практически не сдвинулся с места, демонстрируя удивительное спокойствие, в то время как его товарищ отчаянно пытается убежать от хищника.