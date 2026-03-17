Эксперт Герасимова сообщила, что может указывать на энцефалит после укуса клеща

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Красное кольцо вокруг укуса клеща свидетельствует о заражении человека боррелиозом; на заражение энцефалитом могут указывать гриппозные симптомы, сообщила ТАСС биолог Анна Герасимова.
«Менее знаменит [чем энцефалит], но более распространен боррелиоз, или болезнь Лайма, — отметила Герасимова. — Тут, к счастью, есть экстренная профилактика: разовый прием антибиотика доксициклина, и характерные признаки: красное кольцо, проявляющееся спустя время вокруг места укуса».
Биолог также отметила, что на заражение энцефалитом после укуса клеща могут указывать симптомы, которые проявляются при гриппе или простуде. «Если такое происходит после укуса, здесь уже однозначно необходим врач. Если вы живете в эндемичном районе и часто гуляете на природе, хорошим вариантом будет вакцинация от энцефалита, которая убережет от тяжелого течения болезни и летального исхода», — сказала она.
Роспотребнадзор на прошлой неделе сообщил, что активность клещей в России может начаться в третьей декаде марта. Эндемичными по клещевому энцефалиту являются 49 регионов.
Роспотребнадзор отмечал, в группу высокого эпидемиологического риска на основе анализа заболеваемости клещевым энцефалитом включены 17 субъектов РФ: Костромская, Вологодская, Архангельская, Кировская, Тюменская, Томская, Новосибирская, Иркутская области, Карелия, Тува, Алтай, Хакасия, Бурятия, Удмуртия, а также Пермский, Красноярский и Забайкальский края.