Посол Украины Шандор сфотографировался с продырявленным флагом Венгрии

Венгерский флаг с круглой дырой посередине отсылает к событиям 1956 года в Венгрии, когда участники восстания вырезали из красно-бело-зеленого триколора герб Венгерской народной республики с серпом, молотом и красной звездой в знак протеста против советской власти. Сейчас такой флаг в стране можно увидеть только на годовщину этих событий 23 октября как антисоветский символ.