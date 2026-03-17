Посол Украины Шандор сфотографировался с продырявленным флагом Венгрии

Украинский посол в Венгрии Федор Шандор сделал фото с продырявленным венгерским флагом в компании командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди (в РФ он обвиняется в теракте, жертвами которого стали российские журналисты — прим. «ВМ»).
На снимке одетый в камуфляж Шандор обнимает Бровди. Они позируют с развернутым продырявленным флагом Венгрии и улыбаются.
Венгерский флаг с круглой дырой посередине отсылает к событиям 1956 года в Венгрии, когда участники восстания вырезали из красно-бело-зеленого триколора герб Венгерской народной республики с серпом, молотом и красной звездой в знак протеста против советской власти. Сейчас такой флаг в стране можно увидеть только на годовщину этих событий 23 октября как антисоветский символ.
Дипломат опубликовал это фото по случаю венгерского национального праздника — годовщины начала антигабсбургской революции 1848−49 годов, передает РИА Новости.
До того, как стать послом в Венгрии, Шандор участвовал в боевых действиях на Украине в составе ВСУ.
В августе 2025 года Роберт Бровди в грубой форме отреагировал на решение Венгрии запретить ему въезд в Шенгенскую зону.