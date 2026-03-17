В Госдуме предупредили о рисках при использовании VPN: под угрозой конфиденциальность

Россияне рискуют потерей конфиденциальности, когда используют VPN-сервисы.
«Сегодня вокруг таких сервисов формируется целый спектр рисков, которыми активно пользуются кибермошенники», — считает член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
По словам депутата, ряд бесплатных VPN могут собирать данные о пользователях, а некоторые даже содержат вредоносные модули.
«В результате человек, пытаясь “обезопасить” себя в сети, на практике передает свои персональные данные и историю интернет-активности неизвестным операторам», — сказал Немкин РИА Новости, добавив, что VPN-сервисами активно пользуются мошенники, чтобы маскировать источники фишинговых атак и попыток взлома аккаунтов.
Кроме того, под маской популярных VPN-сервисов в ряд случаев распространяются вредоносные приложения, уточнил депутат.
Специалист в сфере IT-безопасности также предупредила, что использование бесплатных VPN-сервисов не безопасно, так как личные данные россиян оказываются под угрозой распространения.