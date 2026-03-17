Мэрия Владивостока объявила аукцион на ремонт сквера городов‑побратимов

Администрация Владивостока объявила аукцион на благоустройство сквера городов‑побратимов на пересечении Семеновской и Пограничной, начальная цена контракта — 39,9 млн руб. По данным портала госзакупок, подрядчика намерены выбрать до конца марта 2026 года, а основные работы планируют завершить к 20 августа с последующей приемкой до октября.
Сквер городов‑побратимов открыли в 2010 году, он символизирует связи Владивостока с 11 зарубежными городами — Ниигатой, Хакодатэ и Акитой в Японии, Сан‑Диего, Джуно и Такомой в США, Пусаном в Республике Корея, Вонсаном в КНДР, Далянем в Китае, Мантой в Эквадоре и Кота‑Кинабалу в Малайзии. На арках стоят названия этих городов. Проект благоустройства предлагает сохранить конструкции и добавить вертикальное озеленение.
РБК Приморье пишет со ссылкой на проектную документацию архитектурного бюро F5, что территорию хотят превратить в более удобное общественное пространство: сделать новые пешеходные дорожки с твердым покрытием, оборудовать зоны отдыха с индивидуальными сиденьями и качелями для взрослых и пожилых людей, установить малые архитектурные формы. Авторы проекта подчеркивают, что их задача — улучшить внешний вид сквера и при этом сохранить зеленую зону в этой части центра города.
На арках всех 11 городов‑побратимов планируют разместить вертикальное озеленение из комнатных растений, которое будут снимать на зиму. Для этого потребуется подключить систему капельного полива и освещения к существующим сетям, а в грунте высадить многолетние морозоустойчивые травы. Согласно проекту, на каждую арку должны повесить по 90 растений эпипремнума, хлорофитума, традесканции, пеллионии и циссуса и по 133 каллизии и 145 ипомеи. Вдоль территории дополнительно собираются посадить 37 кустов можжевельника и разбить газон площадью более 1,8 тыс. кв. м.
Документация также предусматривает монтаж 26 опор освещения со светодиодными светильниками, прокладку кабелей, установку 10 камер видеонаблюдения и четырех звуковых колонн. В сквере хотят разместить семь скамеек, две качели с навесом, три урны для раздельного сбора отходов и 47 бетонных слэбов, которые будут использовать как элементы благоустройства и дополнительные посадочные места.
Первый этап работ, который включает демонтаж и подготовку площадки, в проекте привязан к сроку до 10 мая, второй этап по устройству основания и бордюров — до 5 июня, третий по укладке покрытий — до 30 июня. Четвертый этап, связанный с инженерными сетями, намечен до 25 июля, пятый — установка малых архитектурных форм и озеленение — до 20 августа, далее в графике заложены приемка и оплата по этапам до октября. Окончательную стоимость определят по итогам торгов.