С окончанием отопительного сезона счета за ЖКХ могут уменьшиться почти на 25%

Раньше плату за отопление распределяли равными долями на весь год. Теперь жители платят строго по факту потребления — сколько показал общедомовой счетчик, столько и начисляют. В морозные месяцы суммы росли, а с потеплением должны заметно упасть. В январе и феврале количество жалоб на платежки увеличилось на 20%, но эксперты объясняют это не ростом тарифов, а объемом потраченного тепла.