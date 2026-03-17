С окончанием отопительного сезона счета за ЖКХ могут уменьшиться почти на 25%

С окончанием отопительного сезона платежи за коммунальные услуги могут снизиться почти на четверть. Это связано с изменением системы расчетов за тепло, которое действует с марта 2025 года, сообщает «Север-Пресс» со ссылкой на экспертов.
Раньше плату за отопление распределяли равными долями на весь год. Теперь жители платят строго по факту потребления — сколько показал общедомовой счетчик, столько и начисляют. В морозные месяцы суммы росли, а с потеплением должны заметно упасть. В январе и феврале количество жалоб на платежки увеличилось на 20%, но эксперты объясняют это не ростом тарифов, а объемом потраченного тепла.
Еще одна причина увеличения сумм — повышающий коэффициент на воду для тех, кто не установил счетчики или не передает показания. С декабря 2025 года норматив вырос втрое, и платить за холодную воду таким собственникам приходится вдвое больше.
