В Индии по подозрению в подготовке террористов задержали 6 граждан Украины

Власти Индии обвинили шестерых граждан Украины и американца в сговоре для осуществления террористической деятельности.

Источник: Аргументы и факты

Правоохранительные органы Индии задержали шестерых украинских граждан и одного американца, которых подозревают в подготовке террористов на территории Мьянмы, сообщила газета The Indian Express со ссылкой на источник.

13 марта Индийское национальное агентство расследований (NIA) возбудило уголовное дело в отношении указанных лиц. Подозреваемым предъявили обвинения в сговоре с целью осуществления террористической деятельности против Индии.

Американец был задержан сотрудниками Бюро иммиграции в аэропорту Калькутты. Троих украинских граждан остановили в воздушной гавани Лакхнау. Ещё трое фигурантов дела были пойманы в аэропорту Дели.

«Оттуда они пересекли границу Мьянмы, где, по сообщениям, встретили этнические группы, враждебные Индии», — сказал собеседник журналистов.

В рамках расследования также удалось установить, что задержанные везли из Европы несколько партий дронов, которые требовалось доставить в Мизорам (штат на востоке Индии).

Напомним, в августе 2024 года Мали, Нигер и Буркина-Фасо обратились в Совет Безопасности Организации Объединённых Наций, обвинив Украину в поддержке терроризма на территории Африки. Указанные страны призвали СБ ООН принять необходимые меры.

