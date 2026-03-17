Исследование показало, сколько россиян хотят возглавить свою компанию

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Только 22% россиян хотели бы возглавить компанию, в которой работают или работали ранее, при этом почти половина (48%) не стремятся к руководящей должности, а 29% никогда об этом не думали, следует из результатов исследования сервиса «Работа.ру», которое есть в распоряжении РИА Новости.