На Камчатке направят средства на компенсацию расходов ЖКУ для семей с детьми

«В Камчатском крае с 1 января 2026 года начала действовать новая мера поддержки семей с детьми — компенсация 30% расходов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, если второй ребенок родился после 31 декабря 2025 года. Она не зависит от доходов семьи и носит заявительный характер. В 2026 году на эти цели будет направлено более 36 млн рублей», — рассказали в профильном министерстве.