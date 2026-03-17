На Камчатке направят средства на компенсацию расходов ЖКУ для семей с детьми

Льгота доступна семьям, в которых второй ребенок родился после 31 декабря 2025 года.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 марта. /ТАСС/. Более 36 млн рублей направят власти Камчатки в 2026 году на компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги в размере 30% от регионального стандарта для семей, в которых родился второй ребенок. Об этом ТАСС сообщили в краевом министерстве социального благополучия и семейной политики.

«В Камчатском крае с 1 января 2026 года начала действовать новая мера поддержки семей с детьми — компенсация 30% расходов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, если второй ребенок родился после 31 декабря 2025 года. Она не зависит от доходов семьи и носит заявительный характер. В 2026 году на эти цели будет направлено более 36 млн рублей», — рассказали в профильном министерстве.

Там добавили, что компенсация предоставляется на расходы по оплате жилья, коммунальных услуг и взноса на капитальный ремонт. Мера поддержки предоставляется в рамках реализации профильного нацпроекта «Семья».

