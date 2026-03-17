В омских реках выявили высокий и экстремально высокий уровень загрязнения воды

Так, в 12 водоемах омской области было зафиксировано девять случаев высокого загрязнения воды и четыре случая экстремально высокого загрязнения. В целом из источников было отобрано 38 проб. В воде было обнаружено превышение предельно допустимой концентрации ртути, марганца, органических веществ, азота, железа и меди. Также анализ выявил случаи критически низкого содержания растворенного кислорода в воде, что угрожает замором рыбы.