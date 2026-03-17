У блогера Лерчек обнаружили метастазы в костях черепа

У блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) выявлены метастазы в костях черепа, в связи с чем суд приостановил рассмотрение уголовного дела до ее выздоровления.
Согласно материалам дела, 14 марта у Чекалиной произошла острая потеря зрения на правый глаз, после чего было проведено МРТ головного мозга с контрастированием, которое выявило опухолевое поражение твердой мозговой оболочки, а также метастатическое поражение костей свода черепа.
Отмечается, что в минувшую пятницу блогеру был проведен курс химиотерапии.
В понедельник, 16 мрт, Валерия Чекалина впервые вышла на связь после сообщений о раке желудка и подтвердила диагноз.