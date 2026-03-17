Движение около новосибирского аквапарка перекроют из-за учений

Силовики отработают приёмы обезвреживания террористов.

Источник: НДН.ИНФО

17 марта в аквапарке «Аквамир Новосибирск» пройдут учения по противодействию терроризму. Об этом заявили в пресс-службе Управления Федеральной службы безопасности по Новосибирской области.

Во время учений будут отрабатываться сценарии нейтрализации условных террористов, эвакуации посетителей аквапарка, а также меры по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

В период проведения учений будет ограничено движение транспорта в районе аквапарка и на улице Яринской Ленинского района с 9:00 до 14:00 часов.

В оперативных службах призвали горожан с пониманием отнестись к учениям, выполнять требования сотрудников правоохранительных органов и не препятствовать проведению тренировок.

Татьяна Картавых