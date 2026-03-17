В новосибирском кинотеатре молодые люди распылили газ во время сеанса

Несколько молодых людей распылили в кинозале газ для заправки зажигалок.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске во время киносеанса в одном из торговых центров молодые люди распылили газ для заправки зажигалок. Одной из посетительниц стало плохо, а нарушителей задержали и передали полиции.

Инцидент произошёл вечером 15 марта в торгово-развлекательном центре «Континент» на улице Троллейной. Сообщение о происшествии поступило в Агентство безопасности «ГВАРДИЯ» в 19:23. На место выехала группа быстрого реагирования.

«Молодые люди распылили в кинозале во время сеанса газ, предназначенный для заправки зажигалок, в результате чего одной из зрительниц стало плохо. Женщина написала заявление о причинении вреда её здоровью», — сообщили в пресс-службе Агентства безопасности «ГВАРДИЯ».

Сотрудники охраны оперативно задержали нарушителей. Их доставили в отдел полиции «Ленинский», где теперь разбираются в обстоятельствах произошедшего.

В агентстве безопасности сообщили, что за последние несколько дней в зоне их ответственности было пресечено 34 попытки хищения имущества, зафиксировано 68 нарушений общественного порядка и два случая причинения материального ущерба. Кроме того, сотрудники также отрабатывали алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов.