В новосибирском кинотеатре молодые люди распылили газ во время сеанса

В агентстве безопасности сообщили, что за последние несколько дней в зоне их ответственности было пресечено 34 попытки хищения имущества, зафиксировано 68 нарушений общественного порядка и два случая причинения материального ущерба. Кроме того, сотрудники также отрабатывали алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов.