Пятерых российских писателей отметили премией имени Распутина

В Москве объявили лауреатов пятого сезона Национальной литературной премии имени Валентина Распутина. Награды получат пять авторов из разных регионов страны. Первое место жюри присудило московскому писателю Владимиру Личутину за книгу «Груманланы». Вторым стал Михаил Тарковский из Красноярского края с мемуарным произведением «42-й до востребования». Третье место заняла Анастасия Ермакова из Москвы за повесть «Из-за елки выйдет медведь».
Специальную премию «За верность заветам сибирской прозы» вручили якутскому автору Александру Седалищеву за роман «Хозяйка таежной реки». А специальный диплом получил директор иркутского филиала «АО» Издательский дом «Комсомольская правда», доктор исторических наук, профессор Станислав Гольдфарб за книгу об истории спектакля «Последний срок» в драмтеатре имени Охлопкова.
Всего на конкурс поступило 112 заявок из 33 регионов России и нескольких зарубежных стран. Эксперты отобрали 92 книги и определили десять финалистов. Награждение лауреатов пройдет в Иркутске в июне 2026 года на сцене драмтеатра. Премия учреждена в память о Валентине Распутине и вручается раз в два года. За пять сезонов ее лауреатами стали восемь писателей из Иркутской области.
