Пятерых российских писателей отметили премией имени Распутина

Всего на конкурс поступило 112 заявок из 33 регионов России и нескольких зарубежных стран. Эксперты отобрали 92 книги и определили десять финалистов. Награждение лауреатов пройдет в Иркутске в июне 2026 года на сцене драмтеатра. Премия учреждена в память о Валентине Распутине и вручается раз в два года. За пять сезонов ее лауреатами стали восемь писателей из Иркутской области.