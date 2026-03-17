В школах Новосибирска определились с датой последних звонков

В Новосибирске и других городах России «Последние звонки» пройдут 26 мая 2026 года. В обязательную программу включены поднятие флага и исполнение гимна. Сценарии рекомендовано строить вокруг семейных ценностей и патриотизма, с особым вниманием к многодетным семьям, участникам СВО и награжденным родителям. В Новосибирске 26 мая усилят меры безопасности: порядок на набережной и в скверах обеспечат полиция и Росгвардия. Не исключено возобновление ограничений на продажу алкоголя у школ. Основной период ОГЭ и ЕГЭ стартует после праздников — не раньше 1 июня.