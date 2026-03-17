Жителя Минусинского района будут судить за ложное сообщение о минировании сауны

В Красноярском крае местный житель обвиняется в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов края.

Установлено, что 1 января 38-летний обвиняемый позвонил по номеру экстренных служб «112» и сообщил ложные сведения о готовящемся взрыве в сауне «777» в Минусинске.

«В Минусинский городской суд поступило уголовное дело в отношении жителя Минусинского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 207 УК РФ, для применения в отношении него мер медицинского характера», — пояснили в суде.

Судебное заседание по делу еще не назначено.

