Минобороны изменило список расстройств, с которым нельзя служить по контракту: перечень серьезно расширился

В Министерстве обороны РФ предложили расширить список психических расстройств и расстройств поведения, наличие которых у ограниченно годных к военной службе станет основанием для отказа на принятие на военную службу по контракту при мобилизации. Соответствующий приказ за подписью главы оборонного ведомства Андрея Белоусова опубликован на портале нормативных правовых актов.
Так, в список попали органическое кататоническое, бредовое, тревожное, диссоциативное расстройства, а также психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.
Кроме того, речь идет о фобических и тревожных расстройствах, других тревожных расстройствах, обсессивно-компульсивных расстройствах, посттравматическом стрессовом расстройстве, диссоциативных (конверсионных) расстройствах.
Вместе с тем, среди расстройств числятся шизофрения, хронические бредовые расстройства, расстройства психологического (психического) развития, умственная отсталость и другие.
Напомним, в июле прошлого года президент России Владимир Путин внес изменения в порядок прохождения военной службы. Согласно документу, иностранные граждане, служащие в российской армии, теперь смогут выполнять задачи не только в условиях ЧП, военного положения или конфликтов, но и во время мобилизации.
Ранее Путин подписал закон об ужесточении наказания за неуведомление военкомата о смене места жительства. Госдума исключила из первоначальной версии закона пункт о трехмесячном сроке для постановки на учет по новому месту жительства. Размер штрафа теперь составляет от 10 до 20 тысяч рублей.
Кроме того, в России действует документ, по которому граждане ДНР и ЛНР, уже участвовавшие в боевых действиях в составе воинских формирований Донбасса, освобождаются от обязательного призыва в армию.
Также сообщалось, что теперь иностранцы, получающие российское гражданство, будут одновременно вставать на воинский учет. Паспортные столы, выдавая российский паспорт, будут сразу передавать информацию о новых гражданах в специальный реестр. А за уклонение от постановки на воинский учет будут грозить суровые кары — вплоть до лишения только полученного гражданства.