На юге Таймыра объявлено экстренное предупреждение из-за ветра и метели

Спасатели предупреждают жителей южной части Таймыра о резком ухудшении погоды. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Утром 17 марта ожидается сильный южный ветер, порывы которого могут достигать 25 метров в секунду и выше. Ожидается также метель.
В региональном МЧС призвали граждан по возможности оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости. В случае чрезвычайных ситуаций звонить по номеру 112.
