Вашингтон
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На юге Таймыра объявлено экстренное предупреждение из-за ветра и метели

Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.

Спасатели предупреждают жителей южной части Таймыра о резком ухудшении погоды. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Утром 17 марта ожидается сильный южный ветер, порывы которого могут достигать 25 метров в секунду и выше. Ожидается также метель.

В региональном МЧС призвали граждан по возможности оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости. В случае чрезвычайных ситуаций звонить по номеру 112.

Ранее мы сообщали, что температурные скачки от −20 до плюс +6 ждут красноярцев на новой неделе.