Какой праздник отмечается в православной церкви 17 марта

Сегодня, 17 марта, православная церковь отмечает дни памяти ряда праведников, в числе которых преподобные, мученики, святители, святые благоверные князья. Один из них — святой благоверный князь Даниил Московский, при жизни отличавшийся благочестием, кротостью и миролюбием. Известен заботой о благополучии и процветании московского княжества и милосердным отношением к народу. Князь основал Данилов монастырь, где впоследствии принял иноческий постриг, став примером смирения и служения Господу. Кто такой святой благоверный князь Даниила Московский Известно, что святой благоверный князь Даниил Московский родился в 1261 году и был четвёртым сыном святого великого князя Александра Невского. Обладал множеством христианских добродетелей: глубоким благочестием, кротостью и бескорыстием. Избегал войн и захватнических походов, заботясь о процветании доверенного ему Московского княжества. Именно с княжения Даниила Москва приобрела особую значимость и стала постепенно возвышаться над прочими княжествами Древней Руси. Так, в 1302 году московские владения увеличились за счет мирного присоединения Переяславского княжества. При этом Даниил не испытывал тяги к власти, сохраняя смирение и дружественность по отношению к удельным князьям. Благоверный князь построил на берегу Москвы-реки храм (и при нем монастырь) в честь своего тезоименитого покровителя, преподобного Даниила Столпника. В этом монастыре он принял иноческий постриг незадолго до своей смерти. Похоронить себя он завещал в Даниловом монастыре, хотел быть погребенным не в церкви, а на общем монастырском кладбище. Приняв схиму, князь Даниил скончался мирно 4 марта 1303 года. Православные источники сообщают, что в 1652 году, его мощи были обнаружены нетленными. Что еще празднуют 17 марта в православной церкви Сегодня, 17 марта почитается память Преподобного Герасима, иже на Иордане (451) и преподобного Герасима Вологодского (1178). Вспоминают в этот день православные о стойкости и верности вере святого мученика Павла, сестры его Иулиании и с ними Кодрата, Акакия и Стратоника (ок. 273). Чтут сегодня преподобного Иакова постника (VI), благоверного князя Василия (Василько) Ростовского (1238), преподобного Иоасафа Снетногорского, Псковского (1299), Святителя Григория, еп. Констанции Кипрской, священномученика Александра пресвитера (1938). 17 марта отмечается перенесение мощей благоверного князя Вячеслава Чешского (929−935). Продолжается Великий Пост. 17 марта 2026 года, вторник выпадает на четвертую неделю Великого Поста. В этот день монастырский устав предписывает придерживаться сухоядения — употреблять хлеб, овощи и фрукты.