Фермерам Новосибирской области выделят субсидии после изъятия скота

Фермеры Новосибирской области, чей скот изъяли из-за вспышки бешенства и пастереллеза, получат государственную поддержку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлию Оглоблину.
По словам депутата, уничтожение животных в радиусе 5−7 километров от очага инфекции — вынужденная мера, чтобы остановить распространение болезни. Владельцам компенсируют ущерб и помогут восстановить поголовье.
Помимо базовой выплаты за изъятый скот, собственникам назначат дополнительную помощь. Ее будут платить ежемесячно в течение девяти месяцев в размере прожиточного минимума на каждого члена семьи. Так, семья из четырех человек суммарно может получить 668 160 рублей.
Кроме того, после снятия карантина личным подсобным хозяйствам возместят часть стоимости купленного молодняка крупного рогатого скота. Это позволит людям быстрее вернуться к работе.