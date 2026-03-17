Россиянам рассказали, могут ли магазины отказать в обмене наличных

РИА Новости: магазины могут отказать в обмене наличных при отсутствии сдачи.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Россиянам могут отказать в обмене наличных в торговых точках только в случае объективных обстоятельств, к примеру, если у кассира нет сдачи с крупной купюры или кассовая дисциплина не позволяет держать в кассе значительный запас наличных, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.

«Отказ принимать банкноту может быть обоснован только объективными обстоятельствами. Например, если у кассира действительно нет сдачи с крупной купюры или кассовая дисциплина не позволяет держать в кассе значительный запас наличных», — пояснила первый заместитель председателя правления АО «Национальный Банк Сбережений» Мария Бродовская.

По ее словам, сам по себе факт отсутствия сдачи обычно не считается нарушением, если продавец не отказывается принимать наличные в принципе и предлагает альтернативу — например, оплату картой или подбор другой суммы.

Более того, банкноты и монеты являются обязательными к приему на всей территории страны, и «если у торговой точки есть техническая возможность принять оплату, но продавец отказывается это делать без объективной причины, такой отказ может рассматриваться как нарушение правил торговли», сказала она.

МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков отметил, что в случае необоснованного отказа можно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. Однако здесь также должен соблюдаться принцип разумности.

«Одно дело — оплатить часть суммы несколькими рублями или копейками, особенно если цена товара предполагает копеечную сдачу. Другое — попытаться оплатить товар стоимостью в тысячи или десятки тысяч рублей исключительно мелкими монетами», — сказал он, добавив, что в таком случае кассир может отказать, так как пересчет большого количества монет замедляет работу кассы.

Член экспертного совета при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин подтвердил, что потребитель может рассчитываться в магазине любой платежеспособной купюрой любого номинала, однако если отказ все же произошел, достаточно обратиться к кассиру или вызвать администратора, а также обратиться в Роспотребнадзор или в суд.