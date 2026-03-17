Тайные эксперименты НАТО: находки в брошенном бункере поразили бойцов

ВС РФ захватили подземный бункер ВСУ под Днепром, где противник оставил документы и технику. Подполковник Иванников допустил, что среди находок могут быть секретные разработки НАТО.

Источник: Аргументы и факты

В бункере ВСУ, захваченном российскими военными у села Сосновка Днепропетровской области, могло остаться экспериментальное оружие НАТО, которое теперь предстоит изучить российским специалистам. Об этом aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Российские военные у села Сосновка Днепропетровской области захватили украинский пункт управления БПЛА, расположенный в подземном бункере. Противник бросил ноутбуки, планшет, рации, жесткие диски, множество дронов и несколько рабочих терминалов Starlink. Все это принадлежало 67-й бригаде ВСУ.

«ВСУ явно были в шоке из-за активного наступления Вооруженных сил РФ и поэтому покинули линию боевого соприкосновения, бросив на позициях не только документы и компьютерную технику, но и экспериментальные образцы различных видов спецтехники НАТО. Для российских военных это интересная находка, ее будут изучать научно-технические специалисты, в брошенных документах также может содержаться информация о передовых технологиях НАТО, которые внедряют на Украине», — подчеркнул Иванников.

Также эксперт считает, что в оставленных противником планшетах могла содержаться информация о планах ВСУ по весенне-летней кампании и карты минных полей под Днепропетровском.

Напомним, 67-я бригада ВСУ уже фигурировала в новостях ранее. В середине февраля 2026 года боевики взорвали переправу на границе Днепропетровской и Запорожской областей с целью избежать выполнения очередного боевого задания на фоне сложной обстановки, сообщали СМИ со ссылкой на силовые структуры РФ.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше