В бункере ВСУ, захваченном российскими военными у села Сосновка Днепропетровской области, могло остаться экспериментальное оружие НАТО, которое теперь предстоит изучить российским специалистам. Об этом aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Российские военные у села Сосновка Днепропетровской области захватили украинский пункт управления БПЛА, расположенный в подземном бункере. Противник бросил ноутбуки, планшет, рации, жесткие диски, множество дронов и несколько рабочих терминалов Starlink. Все это принадлежало 67-й бригаде ВСУ.
«ВСУ явно были в шоке из-за активного наступления Вооруженных сил РФ и поэтому покинули линию боевого соприкосновения, бросив на позициях не только документы и компьютерную технику, но и экспериментальные образцы различных видов спецтехники НАТО. Для российских военных это интересная находка, ее будут изучать научно-технические специалисты, в брошенных документах также может содержаться информация о передовых технологиях НАТО, которые внедряют на Украине», — подчеркнул Иванников.
Также эксперт считает, что в оставленных противником планшетах могла содержаться информация о планах ВСУ по весенне-летней кампании и карты минных полей под Днепропетровском.
Напомним, 67-я бригада ВСУ уже фигурировала в новостях ранее. В середине февраля 2026 года боевики взорвали переправу на границе Днепропетровской и Запорожской областей с целью избежать выполнения очередного боевого задания на фоне сложной обстановки, сообщали СМИ со ссылкой на силовые структуры РФ.