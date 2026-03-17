Во Владивостоке вдоль реки Объяснения снесли 150 незаконных гаражей

В краевой столице продолжают наводить порядок на берегах реки Объяснения. Вслед за расчисткой русла городские службы приступили к демонтажу металлических гаражей, которые долгие годы стояли здесь незаконно. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Как сообщили в мэрии, все строения ранее признали самовольно размещенными. Владельцам давали время на самостоятельный вывоз. Вместе со сносом объектов идут работы по сбору и вывозу мусора, хранящегося внутри гаражей. Все, что представляет ценность, отправляют на временное хранение, остальное отправляют на мусорный полигон.
Параллельно со сносом гаражей активно чистится и сама река. Это первая комплексная очистка Объяснения за четверть века. На сегодняшний день специалисты расчистили уже 579 метров русла, собрав и вывезя почти четыре тысячи кубометров ила и мусора.