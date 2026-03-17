«Могу делать все, что захочу»: Трамп заявил, что может захватить Кубу

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник, 16 марта, выразил надежду, что ему выпадет честь захватить Кубу.

Американский лидер в ходе общения с журналистами в Белом доме отметил, что «было бы неплохо» взять остров под контроль Штатов.

— Это большая честь. Я могу освободить Кубу или захватить ее. Думаю, я могу делать все, что захочу, — заявил он.

Трамп отказался уточнить, ориентируются ли Штаты в развитии ситуации вокруг Кубы на сценарий, который ближе к ситуации вокруг Венесуэлы или который ближе к положению вокруг Ирана.

— Не могу вам этого сказать. Могу сказать, что власти в Гаване ведут с нами переговоры, — сказал он, передает ТАСС.

7 марта Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты переключатся на Кубу после окончания военной операции в Иране. Также глава Белого дома подписал прокламацию о создании военной коалиции для борьбы с наркокартелями.

6 марта американский президент в беседе с журналисткой Даной Баш с телеканала CNN сказал, что кубинское правительство в скором времени «падет». По его словам, власти острова захотят заключить сделку с США.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше