Мерц и Макрон сцепились из-за Ирана: вот что стало причиной конфликта

ЕС не может выработать единую позицию по иранскому конфликту из-за разногласий между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Суть конфликта двух европейских лидеров раскрывает издание Berliner Zeitung.
«Именно в тот момент, когда Европа могла бы использовать эту переговорную силу, Мерц и Макрон не играют на одной стороне. Так, Макрон планирует миссию сопровождения в Ормузском проливе. Мерц говорит “нет”», — сказано в публикации.
Кроме того, Мерц фактически занимает произраильскую позицию, в отличие от Макрона, указывает издание.
Ранее глава евродипломатии Каллас объявила о сборе стран ЕС для обсуждения ситуации в Ормузском проливе.
При этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен впервые признала, что война в Иране подрывает экономику ЕС.